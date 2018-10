Voici une Information concernant le jeu Forza Horizon 4 :Cela fait une semaine que le jeu Forza Horizon 4 est sorti, et les retours sont extrêmement positifs des joueurs du monde entier. Au cours de cette première semaine seulement, deux millions de joueurs ont parcouru la Grande-Bretagne dans le jeu Forza Horizon 4. Avec un tel engagement mondial incroyable, le jeu est désormais l’exclusivité Xbox la mieux notée de cette génération et Forza continue d’être la franchise de course la plus vendue de cette génération de consoles . Voici quelques statistiques :- Plus de 4,6 millions d’heures de jeu sur Forza Horizon 4 ont été visionnées sur Mixer, Twitch, YouTube et Facebook à compter du 9 octobre.- Les joueurs ont parcouru plus de 822,7 millions de miles.- La communauté est fortement présente dans Horizon Life, achetant plus de 4,1 millions de propriétés et possédant plus de 74,4 millions de voitures.- Plus de 377,7 millions de routes découvertesDe quoi donner le tournis...Source : https://news.xbox.com/en-us/2018/10/10/forza-horizon-4-sees-two-million-players-in-its-first-week/#spX7dIAd4Xr6l1hR.99