Je ne pense pas que cela a été partagé ici et si c'est le cas, bah... pas trop grave, cela (re)fera peut-être plaisir à certains malgré tout : je viens de retomber sur une vidéo parodiant le fameux trailer deavec des extraits provenant d'un pays bien particulier, la Russie. La trouvant quand même bien marrante, je me suis dit que ça pourrait vous amuser aussi.Bien entendu, tout est à prendre avec humour et second degré mais certains extraits montrent de la réelle violence (pour autant, on ne voit pas de véritable sang ou des trucs extrêmes non plus, sinon, je ne partagerais pas) donc vous êtes prévenus :C'est spécial quand même, la Russie. En tout cas, le montage de cette vidéo est tout bonnement excellent, surtout le coup de la caisse à 1 minute qui s'accorde parfaitement avec le son !Cela dit, rien ne vaut la vraie bande-annonce :