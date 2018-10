Le second épisode des 2 professeurs est disponible sur la chaine Pokémon.Cette fois on y apprend que, dans le lore, le Pokémon fabuleux n'apparait que dans certaines conditions (présence d'une boite rouillée). Ça doit teaser la manière de l'avoir à venir dans Pokémon GO afin de le transférer dans Pokémon Let's GO.La seconde vidéo quant à elle tease une évolution pour Meltan.Autre sujet - La 4G de Pokémon Diamant, Perle et Platine arrive dans Pokémon GO