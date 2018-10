Merci de votre attention et bonne paix.

-PACK+ COD Black Ops 4 = 439,99 € chez Micromania. -PACK+ COD Black Ops 4 = 349,99 € chez Micromania. Cette photo demontre la jaquette du jeu et le stockage minimum pour l’installer. C'est une information non officielle mais qui a des possibilités d'être vraie.

Like

Who likes this ?

posted the 10/10/2018 at 12:47 PM by onykarts