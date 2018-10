La Commission européenne finance en partie certains projets vidéoludiques via des subventions...la liste des prochains titres à être financés vient d'être révélée...dans le lot, plusieurs projets n'ont pas encore été dévoilés au grand public et attirent donc notre curiosité...(au total, ce sont 30 productions que l'EACEA référence).Trine 4 développé par Frozenbyte.Hero of no Tale – Typing ChroniclesEarthlock 2 (suite de Earthlock : Festival of Magic)Lumberjack développé par Tequila Works (Rime)Roll Them Bones développé par Zoink Games (Fe/ Flipping Death et le futur Ghost Giant)Spacebase Startopia (qui rappel : Startopia) développé par Realmforge Studios (La licence Dungeons),