Voici une Information autour du jeu Resident Evil 2 Remake :Gameblog a publié de nouveau son pré-avis sur le jeu, en incarnant cette fois-ci Claire Redfield, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils attendaent énormément le titre de Capcom. Pour rappel, le jeu Resident Evil 2 Remake sortira le 25 janvier prochain, sur Ps4, Xbox One et PC...Source : http://www.gameblog.fr/news/78774-on-a-re-joue-a-resident-evil-2-on-a-vu-les-lickers-et-on-vou