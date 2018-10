L'Otaku et sa Mère

Et c'est partie pour ce que beaucoup d'entre vous attendaient, notre réaction à l'épisode 2 de Magica Madoka.L'épisode s'accompagne d'un certain nombre d'annonces.J'ai ouvert une page TwitchLes Let's play sortiront d'abord en live sur Twitch et arriveront seulement quelques jours plus tard ici. On en fera minimum 1 par semaine qui sera annoncé 30 minutes à l'avance sur ce blogEt aussi, on vous devoile un planning, sauf empêchement, les réactions aux séries en cours ce sera:Le Mardi toutes les 2 semainesChaque JeudiLes Mardi où ne sortira pas de réaction à Madoka, je vous sortira une video que je ferai sans Moumoune.Bon, voilà, fini les annonces, maintenant la video