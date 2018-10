Même si nous connaissions déjà son existence, voilà qu'une nouvelle fois le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, vient de confirmer que la PS5 est dans les starting block.C'est au journal Financial Times que le PDG de Sony à confirmer que la PS5 verra bel et bien le jour. Bien entendu, Kenichiro Yoshida ne parle pas de PlayStation 5, mais bien d'une plate-forme qui succédera à l'actuelle PlayStation 4.Le Financial Times parle d'une sorte de tablette qui saura se connecter entre divers appareils, un peu comme une PlayStation Vita plus fine, qui disposerait de jeux en streaming. Faut-il y voir ici un simple projet ou une plate-forme pour contrer la solution xCloud de Microsoft ?Sony aurait fait le choix de la pérennité, à savoir rester sur une architecture x86 similaire à celle de la PlayStation 4 et Pro.Du reste, le PDG parle de la "nécessité de disposer d'une génération hardware next-gen" sans clairement la nommer PlayStation 5, et c'est logique, les consoles sont d'abord nommée sous forme de nom de code, le nom définitif commercial étant décidé en dernier ressort. Ce que l'on sait simplement, les noms de code sont proches des racines grecques, Sony avait déjà par le passé utilisé des noms des dieux grec pour sa Playstation 4 avec "Project Orbis" et le PSVR "Project Morpheus", il se pourrait que le nom de code soit Érebos, le cinquième dieu existant, né du Chaos, mais tout cela n'est qu'une supposition.