Voici une Information autour de la Saga Suikoden :Konami vient de mettre à jour le site officiel de la Saga. Avant la mise à jour d’aujourd’hui, la dernière mise à jour publiée sur le site Web remonte au 18 juin 2014, lorsque la version «Best Collection» du jeu Suikoden I & II sur PSP a été mise à la disposition des abonnés de PlayStation Plus au Japon sous forme d’essai gratuit. Avant cela, la dernière mise à jour avait eu lieu le 21 novembre 2012, lorsque la version «PSP the Best» de Genso Suikoden : Tsumugareshi Hyakunen no Toki était datée au Japon. Le dernier compte Twitter officiel de la série, daté du 18 février 2013, concernait un retard dans la livraison du thème PSP bonus dans le jeu Genso Suikoden : Tsumugareshi Hyakunen no Toki. Reste à voir si une annonce va bientôt avoir lieu…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/835123223687737345