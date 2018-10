Batwoman s'affiche avec un premier visuel. Ruby Rose jouera Batwoman dans les épisodes du crossover " Elseworlds " entre Arrow, The Flash et Supergirl qui sera diffusé les 9,10 et 11 décembre, avant d'avoir sa propre série l'année prochaine.Le costume de Batwoman a été designée par Colleen Atwood, celle qui s'occupe de tous les costume de l'univers DC pour la CW.