Bon ben question simple heinJ'aimerai avoir votre avis sur quel langage de programmation est le plus judicieux à apprendre de nos jours (C#, C++, Java etc) car je souhaite m'y mettre pour rajouter une corde à mon arc. Pour l'instant je suis dans le Help Desk/PC Delivery au travail et j’apprends la maintenance réseau en centre de formation mais j’arrête pas d'entendre parler de pénurie de dev en ce moment et ça titille ma curiosité.Comme d'habitude pas de blague de mauvais gout, c'est une question vraiment sérieuse