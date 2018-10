Voici une Information autour du jeu HellBlade : Senua's Sacrifice :Le jeu sortira le 4 décembre au prix de 29,99€ :A noter que cette version contiendra en plus un documentaire à télécharger retraçant et expliquant les origines du jeu…Source : https://www.resetera.com/threads/hellblade-to-receive-retail-edition-on-dec-4th-ps4-xb1.73712/

Who likes this ?

posted the 10/09/2018 at 03:16 PM by link49