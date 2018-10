PC Engine

Down Load et Down Load 2 sont des shoot them up sortis sur PC Engine en 1990 et 1991. La particularité de ces deux jeux de tir et d'offrir une trame narrative à la sauce cyberpunk.Alors c’est une série qui ne compte que deux jeux, précisément nommée Down Load et Down Load 2. La particularité de ces deux jeux, c’est que le premier est sorti au format HuCard et le second au format CD-Rom.Leur point commun ? Offrir une surprenante mise en scène digne de Blade Runner ou encore d'Akira !NEC Avenue, éditeur phare de la divine PC Engine, émanation ludique de NEC, géant de l’électronique, a conçu un jeu original avec un soin tout particulier. Et pour que le jeu tienne la route, ils se sont adjoints l’aide d’un studio de développement japonais nommé Alfa System.Et Alfa System, c’est pas une bande de pieds nickelés, ils sont spécialisés dans l’adaptation de jeux sur différentes consoles. Par exemple le premier Street Fighter sorti sur PC Engine (nommé pour l’occasion Fighting Street), premier jeu de baston sur Cd-Rom de l’histoire des jeux vidéo ! Rien que ça ! On leur doit aussi des conversions de titres mythiques : Monster Lair, Emerald Dragon, Art of Fighting, Wonder Boy in Monster Wolrd, la série des Ys mais aussi des titres faits maison comme la série des Castle Shikigami !Hé ouais shoot the up un jour, shoot them up toujours !