D'après le site Dualshockers Call of Duty Black Ops 4 nécessitera en tout 112 Go de libre.

Seulement le jour de la sortie du jeu, il y aurait un patch de 50Go à télécharger(compris dans les 112Go donc).



Et tant que vous n'aurez pas télécharger au moins 30% du patch(16-20 Go environ) les fonctions online ne seront pas accessible...



Je prie pour que vous ayez une bonne connexion...et beaucoup d'espace de libre!



Le jeu est prévu pour le 12 octobre sur PS4/One/PC.