Alors comme le dit le proverbe « un tien vaut mieux que Deuteros », il ne faut pas confondre avec le personnage Deuteros des chevaliers du zodiaque.

Nan point de Saint Seiya ici bas, on est sur du bon gros jeu de gestion à la sauce cyber punk mâtiné de combats intergalactiques à la Star Wars.



Deuteros : The Next Millennium est la suite du jeu vidéo Millennium 2.2, publié par Activision pour Amiga et Atari en 1991. Le jeu a été conçu par Ian Bird avec les graphismes de Jai Redman et la musique de Matt Bates. L'objectif est d'exploiter et de gérer les ressources des planètes, d'explorer le système solaire et plus loin encore, et finalement de débarrasser la galaxie des Méthanoides.



Je vous propose de revenir sur ce titre mythique encensé par la critique...





Gunhed TV - https://youtu.be/-tjl0198uzU