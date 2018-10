Pete Hines, vice-président en charge de la communication et du marketing chez l'éditeur américain, s'est confié à ce sujet auprès de nos confrères d'Eurogamer. Pour lui, comme pour bien d'autres spécialistes, le streaming et le crossplay seront les maîtres-mots de la next gen.





"Je crois que nous allons continuer à voir le streaming monter en puissance chez les constructeurs de consoles et les fournisseurs de contenus au sens large. La possibilité de proposer des jeux de manière variée, simple et rapide sur une large sélection d'appareils, je pense qu'il s'agira d'une grande thématique.



Je suis enjoué par la récente initiative de Sony à propos du crossplay, car il semble qu'ils ne s'ouvrent pas qu'au crossplay mais aussi à la progression crossplatform, ce qui est différent. Je ne veux pas simplement jouer avec des gens d'autres plateformes, je veux aussi emporter ma progression de support en support. Ce que j'ai débloqué, ce que mon personnage peut faire, je veux l'avoir d'une plateforme à l'autre. Ces deux éléments sont tout aussi importants, et j'ai bon espoir que cela se développe encore davantage sur les plateformes next gen ; considérer nos fans comme un ensemble (...) plutôt que de les segmenter."