Voici une Information autour du jeu Hyrule Warriors : Definitive Edition :Koei Tecmo a relevé ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre de cet exercice, clos le 31 mars 2019. Une des raisons pour lesquelles la société a augmenté ses prévisions de revenus est une raison très surprenante : le jeu Hyrule Warriors : Definitive Edition. Selon Koei Tecmo, le jeu s’est vendu bien plus que ce qu’ils avaient prévu initialement, en particulier en occident. Koei Tecmo a également ajouté que le jeu Warriors Orochi 4, lancé au Japon il y a quelques semaines à peine sur Nintendo Switch entre autres, se porte bien…Source : https://nintendosoup.com/hyrule-warriors-definitive-edition-exceeds-sales-expectations-in-the-west/

posted the 10/09/2018 at 01:48 PM by link49