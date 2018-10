Divers

Parfois, les développeurs de jeux vidéo entendent certaines prières et s'attardent à les exaucer. Une bienveillance humaine qui fait chaud au cœur, comme le relate cette histoire publiée originalement par le site néerlandais Gamersnet : Jurian, un jeune homme grand fan de jeux vidéo et particulièrement des produits Rockstar, s'est en effet confié au webzine après que le studio soit directement venu chez lui... avec une version de Red Dead Redemption 2.Depuis 2004, Jurian est atteint d'une forme rare et chronique de cancer dont le traitement, qu'il endure depuis 14 ans maintenant, est désormais terminé après décision personnelle. Les jours lui sont comptés et le joueur est las de se battre constamment contre un mal qui le ronge sans relâche : il a donc choisi, très rationnellement, de s'arrêter là.Toutefois, il avait quelques derniers souhaits, comme il s'est expliqué tout d'abord à la page Facebook de Gamersnet.Malheureusement, les développeurs sont repartis avec le titre, celui-ci n'étant prévu à la sortie que le 26 octobre prochain. Une histoire similaire avait justement ému la sphère Internet avec Fallout 76 et Super Smash Bros. Ultimate : c'est justement l'affaire sur ce dernier qui avait motivé Jurian et son père à contacter Rockstar. On leur souhaite bien évidemment tout le courage nécessaire pour les temps à venir.