Il y a plusieurs semaines, Microsoft dévoilait sa première Xbox One X blanche, accompagnée de Fallout 76, à paraître à la sortie du jeu le 14 novembre. Il semble que le constructeur ait d'autres projets pour cette version immaculée de la console.



Comme l'a repéré le site Windows Central, le revendeur britannique Argos a dans son catalogue une Xbox One X blanche qui s'accompagne des jeux Forza Horizon 4 et Forza Motorsport 7. Rappelons qu'un pack similaire existe déjà, mais en version noire. Microsoft doit encore annoncer officiellement ce bundle.