Jeux Vidéo

Borderlands 2 VR







Sortie de Borderlands 2 VR le 14 décembre 2018



Borderlands 2 VR



Le 14 décembre, les fans de PlayStation VR pourront se réjouir de découvrir Borderlands 2 VR. Développé par Gearbox Software, Borderlands 2 VR donne vie au monde emblématique de Pandora, où vous incarnerez un Vault Hunter et affronterez le plus charmant dictateur psychopathique de la galaxie – Handsome Jack – avec rien d’autre que votre arsenal de 87… milliards d’armes. Précommandez ce titre dès aujourd’hui sur le PlayStation Store.

Gearbox explique comment on adapte un jeu de tir classique à PlayStation VR

Par Brian Burleson

Producer, Gearbox





Bonjour, voyageurs ! Aujourd’hui, nous pouvons enfin vous parler de Borderlands 2 VR !



Tout commence le 14 décembre avec la sortie de Borderlands 2 VR sur PS VR. Et nous n’avons pas juste adapté Borderlands au casque sans rien faire de plus. Nous avons cherché comment optimiser le jeu en réalité virtuelle pour fournir une expérience immersive dans le monde dévasté de Pandora et avons ajouté de nouvelles compétences et de nouveaux mécanismes spécifiques à la réalité virtuelle !



Quand nous avons sorti le jeu sur PS4 via The Handsome Collection en 2016, nous avons tout suite commencé à réfléchir à la façon dont nous pourrions exploiter les capacités de PS VR. Nous avons tous passé plusieurs années en immersion dans ce monde, avec ses personnages, alors nous étions ravis d’utiliser PS VR pour offrir une immersion encore plus complète.



La nouvelle fonctionnalité la plus importante de Borderlands 2 VR est notre approche du bullet-time qu’on a surnommée “BAMF Time” (ou “BadAss Mega Fun Time” si vous n’aimez pas les abréviations). En activant la fonction BAMF Time, vous aurez la vitesse et les réflexes d’un skag enragé, ce qui vous permettra d’esquiver les balles, d’effectuer des tirs à la tête sur 360 degrés sans lunette ou encore d’utiliser vos compétences d’action pour repousser les hordes de bandits, garogos ou autres créatures peuplant Pandora.



Les quatre Vault Hunters jouables de Borderlands 2 seront de la partie avec leurs compétences spéciales et leurs arbres de compétences optimisés pour la fonction BAMF. Nous avons ajouté des améliorations de la fonction BAMF Time aux compétences précédentes comme “Death Mark” de Zer0 qui marque la cible pour des dégâts supplémentaires, mais restaure désormais également 2 secondes de BAMF Time par victime marquée. Et comme Borderlands 2 VR est un jeu solo, nous avons mis à jour des compétences qui nécessitaient un partenaire en co-op comme la compétence “Res” de Maya, qui s’appelle désormais “Empathie”. Le Phaselock réduira de moitié votre santé actuelle et infligera aux ennemis des dégâts basés sur la santé ainsi dépensée tout en doublant votre régénération en mode BAMF Time.



Avec Borderlands 2 VR, vous allez enfin pouvoir piloter des véhicules et renverser vos victimes en caméra subjective. Tout en accélérant et en pilotant avec le stick, les joueurs pourront diriger les armes du véhicules avec leur casque. Découvrez une expérience unique : conduire dans une direction tout en regardant ailleurs ! Laissez-vous porter par le doux ronron des moteurs, les paysages de Pandora, le vent et les viscères dans vos cheveux alors que vous réduisez vos ennemis en miettes, tout ça depuis le confort de votre maison.



Nous vous avons présenté le monde impitoyable et chaotique de Pandora avec Borderlands en 2009 ; et avec Borderlands 2 en 2012, nous vous avons offert plus d’armes, d’action et de tout. La réponse de la communauté avait été incroyable. Pour nous, c’est ce mélange d’action, d’humour, de style et de cœur qui ont fait de Borderlands un jeu unique et divertissant. Reprendre ce mélange et l’exploiter en réalité virtuelle est une chose dont nous n’aurions jamais pu rêver il y a quelques années.



Borderlands 2 VR débarque le 14 décembre ! Nous sommes ravis de retrouver Pandora pour les fêtes de fin d’année et nous espérons que c’est le cas pour vous aussi. C’est parti pour l’aventure !

P'tin excellent !!!!https://blog.fr.playstation.com/2018/10/09/borderlands-2-vr-vous-fait-dcouvrir-pandora-dencore-plus-prs-en-dcembre/