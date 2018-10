Hello les gamers et gameuses,Les fans de Rallye-Raid avaient de quoi être aux anges avec la sortie de Dakar 18 qui était faut le dire prometteur alors qu'en est-il réellement ?Le jeu en lui-même est propre "Capture PC pour la vidéo", pas spectaculaire graphiquement mais la promesse est tenue au niveau du mode principal, le Dakar. Les développeurs nous garantissaient une orientation excellente avec le roadbook, une immersion et cela est très bon, on prend son pied à évoluer dans ses paysages désertiques remplis d'embuches.Le reste est assez fade, trop peu de modes de jeux mais surtout trop peu.... digne d'intérêt car même la chasse aux trésors est amusante seulement quelques minutes, se balader dans la map c'est bien mais on y reviendra pas forcément pour récolter tous les trésors.Manque d'ambition oui et non, BigMoon tient ses promesses en termes d'ajouts et on déjà définit un programme de MAJ gratuites assez conséquentes.Un jeu sorti trop vite certainement quand on voit le patch day one de 21 GO mais le jeu à du potentiel et faut s'en servir pour une éventuelle suite.Voici mon avis en 5 minutes !