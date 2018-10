Voici une Information autour de la Nintendo Switch :En septembre, Castlevania Requiem, un pack contenant les jeux Castlevania : Symphony of the Night et Castlevania : Rondo of BloodBlood, avait été annoncé sur Ps4. Étant donné que de nombreux fans de Castlevania possèdent la Nintendo Switch, une des questions que Konami continue de recevoir est de savoir s’il est prévu de sortit le jeu Castlevania Requiemsur d’autres plateformes, notamment sur Nintendo Switch. Malheureusement, Konami a déclaré qu’il n’y avait absolument aucun projet de sortir le jeu sur d’autres plateformes...Source : https://nintendosoup.com/castlevania-requiem-not-heading-to-nintendo-switch/