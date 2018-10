Je passe cette semaine au Japon à rendre visite à des studios et des éditeurs. Cela sera une très bonne chose que de parler avec eux de jeux en développement et d'obtenir leurs avis sur ce qui peut être fait pour continuer d'améliorer les rapports avec les créateurs japonais.

Who likes this ?

posted the 10/08/2018 at 05:00 PM by nobleswan