hello

mon pote a une switch et essaye de brancher une manette filaire...

il a pris la Mario rouge Core plus je sais pas quoi à la fnac.

Quand il la branche... absolument rien ne se passe. Ni dans le menu, ni dans le jeu (fifa 19)

On a essayé une wii u pro controller pour voir, elle se charge mais n'est pas détecté.

Que pasa?

On a fait un redémarrage complet de la switch aussi...

Merci!!