Après un premier Tome regroupant pas les trois premières aventures de Geralt, dans l'ordre chronologique : Le Dernier Vœu, L'Épée de la providence et La Saison des orages, ce Tome II regroupe Le Sang des Elfes, Le Temps du Mépris, Le Baptême du Feu et une nouvelle traduite pour la première fois en français, La route sans retour.En ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, un tueur à gages exceptionnel, un mutant devenu le parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement : Geralt de Riv.Fidèle aux règles de la corporation maudite des sorceleurs, il assume sa mission sans faillir dans un monde hostile et corrompu qui ne laisse aucune place à l'espoir.Héros solitaire, il n'en fera pas moins d'étonnantes rencontres au cours de ses aventures : une magicienne capricieuse aux charmes vénéneux, un troubadour paillard au grand cœur… et enfin la petite Ciri, l'enfant élue. Geralt cessera-t-il un jour de fuir devant la mort pour affronter son véritable destin ?Andrzej Sapkowski est né en Pologne en 1948. Il a remporté un succès spectaculaire avec le cycle consacré au sorceleur. Dans son pays, ses ventes dépassent celles de Stephen King et Michael Crichton. Best-seller mondial, traduit en plus de trente-quatre langues, il a vendu près de cinq millions d'exemplaires. Les aventures de Geralt de Riv ont été adaptées au cinéma, en série télé, en BD, en jeu de rôle et en jeu vidéo sous le titre The Witcher.