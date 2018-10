Voici une Rumeur concernant une exclusivité Xbox One, Crackdown 3 :Le titre de la série a déjà connu beaucoup de retards, et il semblerait qu'il y en ait un autre. Les préoccupations ont d'abord été soulevées lorsque le compte Xbox a supprimé son tweet sur l'annonce de la date de sortie de Crackdown 3. En outre, le magasin Microsoft a également changé la date de sortie par un simple placeholder :De plus, Amazon a repoussé la date du jeu Crackdown 3 au 28 février 2019. La date de sortie initiale était le 22 février. A voir si elle sera vraiment maintenue ou pas...Source : https://segmentnext.com/2018/10/08/crackdown-3-the-notorious-facing-yet-another-delay/