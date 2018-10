J'aimerais vous partager une hypothèse de ce qu'il peut nous attendre dans le prochain rendez-vous que nous aurons avec The Last Of Us Part II (E3 2019 certainement ou même VGA qui sait) je me suis fais cette réflexion à l'instant en revoyant la conf Sony E3 2018.Souvenez-vous, au tout début de la conférence, dans l'église qui fût directement issue du jeu, dans laquelle étaient présents les journalistes, nous avions donc pu assister à un court entracte musical par, compositeur du jeu.Vêtu tout de noir et notamment d'une veste avec une capuche sur la tête, comme-ci il cherchait à être le plus invisible possible, afin d'attirer l'attention uniquement sur la musique certainement, après tout pourquoi mettre une capuche à ce moment-là, on peut se poser la question.Pourquoi cette abondance de noir ? bref, il est temps d'expliquer pourquoi je m'attarde à ce détail et pourquoi qu'aujourd'hui.Vous vous souvenez du? du poster surtout, celui-là...Et si le lien entre les deux était bien réel, et si en Juin 2019 nous assistions cette fois-ci à une séquence avec Joel? comme vous le savez, ou pas, chaque Poster par le passé fût révélateur de ce que nous avions vu plus tard lors des précédentes apparitions du jeu, que ce soit le marteau comme le bras tatoué avec un couteau...Toutefois là n'est pas mon hypothèse bien entendu car ça c'est partagé un peu partout sur la toile et clairement plausible, la mienne vient compléter celle-là en disant, pensant que, oui la prochaine séquence aura un lien avec le Poster demais que, d'où cette tenue cherchant à dépersonnaliser son interprète pour laisser place à notre imagination, à Joel ?Bon voilà, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, je n'ai pas la prétention de tenir la vérité, mais j'avais envie de partager cette "petite" idée qui m'a surgi durant ce revisionnage de la conférence, ce qui est sûr c'est que j'ai hâte d'en voir plus, merci d'avoir lu, je vous laisse avec la séquence en question.