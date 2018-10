Voici des Informations concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Les PNJ auront de la mémoire. Si vous commencez une bagarre dans un salon et revenez un autre jour, le barman vous demandera de ne pas le refaire. Selon la gravité de vos actes passés, ils peuvent vous demander de partir ou d'appeler un shérif.Si vous avez besoin d'un moyen transport, vous n'avez pas à forcément voler un cheval pour rentrer en ville. Parfois, un passant peut vous proposer de vous ramener sur son cheval ou son chariot, ce qui signifie que vous ne devez pas toujours recourir à la violence.Lorsque vous discutez avec des membres de gangs au feu de camp, ils peuvent révéler des détails sur des objets cachés dans le monde et si vous négligez de leur rendre visite, ils vous le feront savoir et n'hésiteront pas à vous critiquer.Certaines interactions des PNJ sont automatiques, telles que le fait qu'ils vont taquiner John à propos de ses cicatrices lorsqu'il se promène.Si un cheval obtenu par exemple dans l'Edition Spéciale ou dans le contenu exclusif sur Ps4 meurt, il suffira simplement d'en racheter un de la même race.Votre proie est classée entre 1 et 3 étoiles lorsque vous l'examinez pour vous informer de la qualité et de la valeur de la viande. Vous pouvez également chasser des animaux légendaires, il y en aura un de chaque espèce et si vous les emmenez vers des trappeurs, vous pourrez confectionner des vêtements rares. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.nintendo.es/Miscelaneo/17-01-2018-1328637.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=170118|w3