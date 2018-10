Avecqui arrive (enfin) dans quelques mois, j'ai pas mal pensé à la série ces derniers temps, notamment aux deux fin secrètes de. C'est surtout la seconde, dévoilée dans la version, qui est intéressante :Bien des années après, cette cinématique me donne toujours un petit frisson : la mise en scène y est grandiose et la musique, épique, se marrie à merveille avec chaque seconde du combat opposant les héros deà cette fripouille de Xehanort, accompagné de son sbire Vanitas.Je ne saurais dire le nombre total de visionnage de cette vidéo, rien qu'à l'époque, je l'ai regardée des dizaines et des dizaines de fois. Bon, j'étais à fond suraussi, traînant pas mal d'heures sur le site... hum..., si je ne me trompe pas, un truc dans le genre en tout cas. On a tous été jeune, hein.Bref, malgré le côté un peu (pour rester gentil) niais de la série et d'autres trucs qui me dérangent,reste une licence coup de cœur pour de nombreuses raisons et la vidéo ci-dessus y contribue beaucoup.Cela dit, les deux fins secrètes du premier opus se défendent bien aussi :Quel dommage que les jeux concernés n'aient pas su rendre justice à ces cinématiques... mais bon, la PSP et la DS ont fait du mieux qu'elles pouvaient (eta accompli des choses formidables malgré tout).En espérant queoffre son lot de scènes et combats épiques !