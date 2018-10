Super Metroid



Qui ici en aurait envie ?Je suis fan de Nintendo depuis petit, ce fut le début de ma passion !M'enfin c'était l'époque pendant laquelle Nintendo était à la pointe à tous les niveaux, puissance, DA, graphismes, gameplay et innovation (bien qu'on ne l'ai pas eu chez nous), et ne sortait que des perles, même pas des hits hein, mais bien des jeux encore aujourd'hui au dessus de ce statut.Bref chaque découverte d'un jeu estampillé Nintendo balayait tout sur son passage. La tête que je faisais quand j'ai vutourner pour la première fois chez un poteBref, avec la 64, on pensait reprendre les mêmes et recommencer ! Pas d'hésitation à sa sortie pour ma part, hop hop on choppe la console à Noël 97. Et si les hits Nintendo foisonnent et révolutionnent l'industrie à tous les niveaux comme d'hab, les tiers ne suivent pas.Et la Playstation me fait de l’œil dans les magazines, en plus d'être présente chez mes potes. Tous ces RPGs et SFA3 avec le poster de d'Evil Ryu de dos me donne bien envie...Le reste on le connait. Nintendo qui part en couilles avec la Wii parce que les gens préfèrent un objet à la mode avec PES alors que les 3 consoles de l'époque ont des arguments. Mais que la GC se vende pas à 199€ à la sortie puis à 99€ je comprendrais toujours pas.Résultat, une Wii qui cartonne. Un Nintendo qui devient une usine à gimmick et au foutage de gueule question matos embarqué. Une casualisation générale de leurs licences populaires (Zelda, Smash Bros et malheureusement).On passera le retour aux sources avec une Switch puissante pour son format portable et son prix (bien que je les attendais sur le format salon) ainsi que des jeux comme Xeno X avec l'intégration de Monolith Soft chez Nintendo qui devient un acteur majeur de leur image, Zelda BotW et Mario Odyssey ou encore l'annonce de MP4 qui rassure quant à l'orientation future de la firme.Il n'empêche que graphiquement, ça fait un peu chier de les voir autant à la traîne. Un Xeno X, aussi beau soit-il en l'état grâce à sa DA, vous l'imaginez avec une puissance au minimum de la PS4 ? Je demande pas une pizza140teraflops4formages, mais qu'elle fasse au minimum le café aujourd'hui (genre comme la One à sa sortie). Là on me sert un ristretto américain un peu dégueulasse.Que Nintendo passe tiers.On se fera plus chier avec du matos à la ramasse qui brident les intentions des développeurs et gâche une DA magnifique (Zelda Botw et Xeno X quoi) ou empêche leur sublimation. Ils peuvent continuer à sortir des portables s'ils le veulent, mais niveau salon qu'ils sortent tous leurs jeux sur toutes les plateformes.Et en fait, ça serait cool que Sony fasse de même et sortent tout sur PC même si ça n'a aucun intérêt non plus pour eux. Parce qu'en l'état, leur machines sont des mini PC dans leur construction et n'apporte plus rien de spécifique comparé à ce qu'il se faisait à l'époque pré PS360.PS : C'est juste une envie de ma part, je sais très bien que ça n'arrivera pas