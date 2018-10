Voici mon Premier Avis sur le jeu Dragon Quest XI:Tout d'abord, rien n'a redire graphiquement, le jeu a vraiment un charme fou et a une très belle patte graphique. Certains environnements et paysages sont tout simplement magnifiques. Le Héros a un certain charisme, même si Erik est vraiment un Personnage très réussi.Niveau scénario, ça reste assez basique pour le moment je trouve, même si il y a quelques rebondissements assez inattendus. Les musiques sont agréable dans l'ensemble.Petit bémol cependant concernant les combats, assez mous, et les déplacements du personnage principal, assez rigides. Heureusement que les déplacements à dos de cheval adoucissent tout ça.Les quêtes annexes sont assez banales, même si elles se laissent faire et n'ont rien pour l'instant de palpitant.Je regrette vraiment juste une chose en fait, que la version 3DS ne soit pas sortie chez nous. j'aurais préféré le faire sur ce support, plus pratique pour moi. A défaut de...Dommage, car je trouvais que la version portable avait vraiment un petit charme en plus, avec son affichage 2D, ses graphismes assez soignés et une facilité d’accès immédiate.Bref, le jeu est bien parti pour être sur le podium de mes Dragon Quest favoris, avec Dragon Quest VIII et Dragon Quest IX...Source : member15179.html