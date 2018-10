Les 15 jeux les plus vendus sur l'eShop européen en septembre1. Undertale2. Mario Kart 8 Deluxe3. Final Fantasy XV Pocket Edition4. Hollow Knight5. Dead Cells6. Super Mario Party7. Rocket League8. Into the Breach9. Human Fall Flat10. Stardew Valley11. Overcooked 212. Minecraft13. Cities Skylines14. Brawl15. Surgeon Simulator CPR