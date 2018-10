Voici une Information concernant le jeu Spider-Man :Bien que le jeu Spider-Man soit récemment sorti, il semble que plus de joueurs que d'habitude tentent de remporter le Trophée de Platinum. Pour le moment, le taux pour le trophée est de 10%, ce qui n'est pas très courant pour un open-world :Comparativement aux autres titres Ps4 d’Insomniac Games, son taux de réussite est également élevé. Le trophée le plus rare de Song of the Deep n’a été obtenu que par 5,2% des acheteurs. De plus, le Rachet & Clank affiche un taux d'achèvement de seulement 2,8% sur son trophée de platine. D'un autre côté, le jeu n'est pas le plus difficile à platiner, les sacs à dos à collectionner du jeu étant faciles à trouver. Cependant, les développeurs ont tendance à utiliser ce taux du Trophée de Platinum comme une référence en matière d’intérêt pour leur jeu, ce n'est donc pas une donnée négligeable...Source : https://www.dualshockers.com/spider-man-platinum-trophy-ps4/