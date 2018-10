Guerrilla Games œuvre sur un nouveau projet dans le plus grand des secrets pour le moment. Par chance, en fouillant différents CV de développeurs présents sur le net, nous découvrons aujourd'hui que le studio a embauché du côté d'Ubisoft. Simon Larouche qui a officié en tant que Game Director sur Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege fait partie des équipes du studio néerlandais depuis le mois de février dernier. Il a été rejoint à Amsterdam par une ancienne connaissance ayant également officié sur le shooter tactique d'Ubisoft en la personne de Chris Lee. Ce dernier officie au poste de Principal Game Designer chez Guerrilla sur le fameux projet secret du studio. Se pourrait-il que la franchise Killzone puisse revenir sur le devant de la scène tout en bénéficiant de l'expertise des deux développeurs ? Ou bien peut-être que le prochain projet à voir le jour sera résolument tourné vers un aspect multijoueur ? Affaire à suivre.

posted the 10/07/2018 at 05:06 PM by gat