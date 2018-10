Voici une Information concernant le jeu Assassin’s Creed Odyssey :Le jeu Assassin’s Creed Odyssey est maintenant disponible sur Ps4 et Xbox One et sur Nintendo Switch au Japon. Kotaku a découvert un easter egg à l’effigie du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ils ont contacté Ubisoft qui a effectivement confirmé qu'il s'agissait d'un easter egg spécial. Dans le jeu Assassin’s Creed Odyssey, il y a un îlot contenant un petit cercle de rochers avec une minuscule silhouette à l'intérieur, une feuille sur la tête. Ubisoft précise qu'il s'agit bien d'une référence aux énigmes Korogu dans le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Cependant, le joueur ne peut pas vraiment faire autre chose que de frapper les pierres…Source : https://mynintendonews.com/2018/10/07/ubisoft-confirms-assassins-creed-odyssey-contains-a-zelda-breath-of-the-wild-easter-egg/