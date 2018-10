Tout les 2/3 ans j'achete un fifa. Parce que j'aime le foot. Parce que mine de rien ca reste un bon jeu. Même s'il garde toujours les mêmes défauts et qu'on a l'impression de payer pour une grosse mise à jour avec une modification des curseurs de vitesse et de tirs qui font qu'on doit toujours un peu s'adapter.

Avant de pester pour les mêmes défauts.



Les plus:

-Le mode FUT, mine de rien c'est assez addictif (et puis c'est marrant de mettre la misère à quelqu'un qui dépense de l'argent pour avoir les meilleurs joueurs et qui a oublié d'apprendre à jouer)

-La construction du jeu et les passes mis en avant

-Les centres ne sont plus automatiques

-Les corners plus équilibrés

-Les attaquants sont moins cheatés avec la vitesse, on peut enfin les rattraper. (ca évite de faire des matchs sans interet où l'adversaire ne compte que sur la vitesse pour filer droit vers le but)



Les moins:

-L'arbitre ne siffle jamais...

-...Ce qui rend les matchs très frustrants

-Les collisions et les avantages favorables a pété des câbles

-Les gardiens toujours à l'ouest

-Les commentaires désabusés des 2 francais, si vous êtes pas contents d’être payé à commenter un match, laissez la place aux autres.

-On ne centre plus, vu qu'on a jamais un de nos joueurs sur le ballon

-Les coups francs toujours aléatoires

-Les penaltys avec la flèche que l'adversaire peut voir, mauvais délire qui est présent dans fifa depuis trop longtemps on sait pas pourquoi

-la défense toujours aussi ingérable (un problème pour moi depuis pas mal d'années sur fifa, donc ca vient principalement de moi je pense)

-les menus et sous menus