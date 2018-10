Salut tout le mondeAujourd'hui voici ma vidéo découverte sur Astro Bot sur Psvr et le meilleur jeu de plate-forme sur psvrc’est le mario 64 de la vr avec des choses en plus avec de nombreux clins d’œil à d’autres jeux comme donkey kong la vidéo découverte fait 35 min ben ouai j’étais tellement dedans et c’est le cas de le direc'est vraiment un coup de coeur après the Moss que je recommande aussi !Bon visionnage à tous et à toutes !