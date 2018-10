Si Control est encore un projet bien mystérieux, avec son apparence de casse-tête géant fortement scénarisé, on sait déjà qu'il comptera sur un casting quatre étoiles. James McCaffrey, la voix de Max Payne, et Matthew Porretta, doubleur d'Alan Wake dans le jeu éponyme, seront tous deux de la partie. Quelques détails sur le personnage incarné par James McCaffrey dans Control nous sont donnés :



"Il s'agit de l'ancien directeur du bureau fédéral de Control, Zachariah Trench. Pour cette agence gouvernementale secrète, nous voulions un genre de dur à cuire, cynique, âgé, en tant que directeur. On a commencé à réfléchir, en se disant que peut-être, étant plus jeune, il était policier ou agent fédéral, le genre de dur à cuire qui doit grimper à l'échelle jusqu'à devenir directeur. Qui serait parfait pour un tel rôle ? James semblait naturellement adapté." Sam Lake, Creative Director chez Remedy.

La relation entre ce personnage et Jesse, l'héroïne du jeu doublée par Courtney Hope, est évoquée dans une vidéo "Dev Diary" en compagnie des doubleurs. Le rôle du personnage incarné par Matthew Porretta est plus nébuleux pour le moment : il s'agit du Dr. Casper Darling, le scientifique principal du bureau fédéral. Il s'intéressera notamment aux phénomènes inexplicables se déroulant en ce lieu, en cherchant à "pousser la réalité plus loin".



Rappelons que Control nous placera dans la peau de Jesse Faden, dont l'objectif sera de découvrir l’origine de ses pouvoirs télékinésiques, alors qu’une menace surnaturelle envahit le bureau fédéral new-yorkais dans lequel elle se trouve.



Control sera disponible en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One.