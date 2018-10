Gameblog 9/10

un peu comme avait réussi à le faire Super Mario 64 grâce à la 3D à l'époque

JeuActu 18/20

un peu comme Super Mario 64 avec la 3D

JeuxVideo-Live 18/20

Gamekyo 9/10

IGN 9/10

JVC 17/20

Gamekult 8/10

Dans son genre,Manette en mains et casque vissé sur la tête, il ne faut pas plus de quelques secondes pour que la magie opère, d'autant plus si l'on est amateur de jeux de plate-forme à l'ancienne, le titre ne manquant pas de bonnes références. Ce petit monde si méticuleusement fignolé est enchanteur, ses niveaux, ses boss et ses défis d'une inventivité épatante et sans cesse renouvelée.À vrai dire, le plaisir de le parcourir est si grand qu'on ne lui voit qu'un principal défaut : celui d'être un peu trop court et facile, même si les nombreux petits défis à débloquer permettent d'y revenir avec un peu plus de challenge. Bref : on en redemande !D’ailleurs, si Nintendo cherchait encore une bonne raison de se mettre à la VR, il l’a trouvée avec le jeu de Team ASOBI! qui chasse sur ses terres. En exploitant à la fois les fonctionnalités du PlayStation VR et celles de la DualShock 4, il offre des mécaniques de gameplay astucieuses qui savent se renouveler au fil des niveaux. Avec ses boss fights de premier ordre, sa B.O. entraînante, ses multiples références et sa fraîcheur innocente,Dommage que l’expérience soit trop courte et qu’il faille débloquer des défis pour gratter du challenge.À force de persévérance et d'expérimentation, Japan Studio est parvenu à offrir l'écrin qu'Astro méritait. Avec une mascotte attachante qui pourrait être totalement exploitée par PlayStation, ce que l'on espère, le titre dispose de tout ce que l'on est en droit d'attendre d'une production VR. Immersif, riche et sincère,Magnifique, attachant et blindé de bonnes idées, le bébé de Japon Studio est surtout un tel plaisir à parcourir qu'onaurait envie de"Astro Bot Rescue Mission brings a genuinely new perspective to the platform genre. .""Astro Bot Rescue Mission apporte une perspective véritablement nouvelle au genre de le plate-forme."En exploitant avec intelligence tout le panel de possibilités offert par l'adaptation de la réalité virtuelle à la plate-forme à l'ancienne, Astro Bot Rescue Mission réussit presque tout ce qu'il entreprend, offrant au joueur une expérience drôle, rafraîchissante, ludique et originale. Si quelques défauts de caméra traînent ici ou là, que la facilité du jeu sera sans doute invoquée par les vieux briscards de la plate-forme,Lucky's Tale faisait office de pionnier, Moss de toile de maître :. Le futur mètre-étalon d'un genre qui a tout compris à la gestion de l'espace à 360° et aux possibilités offertes par le PlayStation VR, sans pour autant sacrifier le gameplay sur l'autel de l'immersion. Les soucis classiques de nausée et d'imprécision ne sont plus que de lointains souvenirs dans un jeu qui prend la peine de multiplier les feedbacks sonores, tactiles et visuels pour capter le joueur d'un bout à l'autre de l'écran sans jamais lui faire perdre le fil. Peut-être que le titre aurait gagné à être encore plus riche sous certains aspects, notamment au niveau des gadgets disponibles, car la formule reste sans doute un peu trop sage dans les mécaniques, public-cible oblige. Mais cela fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu une expérience où la moindre minute passée est synonyme d'enchantement.