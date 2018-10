Voici des Images du jeu Assassin's Creed Odyssey :Ce sont des Images prises de ma version Xbox One :Le jeu est vraiment magnifique, et pour ne rien gâcher, je le trouve supérieur au jeu Assassin's Creed Origins pour le moment...Source : member15179.html

posted the 10/07/2018 at 06:44 AM by link49