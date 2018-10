Voici une Rumeur concernant la Ps5 :Sony a déposé un nouveau brevet qui semble suggérer une rétro-compatibilité avec la PS5. Il serait donc possible de jouer à nos jeux Ps4, Ps3, Ps2 et Ps1 sur Ps5. Le brevet avait déjà été déposé à titre privé, probablement en tant qu'espace réservé, mais a été mis à jour le 2 octobre 2018. Ce brevet semble également suggérer que Sony renonce à sortir d'autres version «Remaster» sur Ps5 comme ils l'ont fait sur Ps4. La Xbox One est très appréciée pour son support massif des jeux Xbox et Xbox 360. Sony suivrait donc le même chemin avec la Ps5 et ça serait donc bénéfique pour les joueurs...Source : https://gearnuke.com/sony-planning-backward-compatibility-for-ps5-rumor/