Bon après que Tom Hardy ait qualifié lui même que 30-40 meilleures minutes du film ait été retirées, voilà que les premières critiques US sont sortit il ya deux jours et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'y vont pas de main morte..



Venom se fait en effet massacré par les critiques US, le quotidien "Guardian" qualifié ce film "d'empoisonné et terne" The Telegraph quant à lui ne lui accorde qu'une seule étoile sur 5..



Et comme si ça suffisait pas le film qui sort le même jour " A Star Is born réalisé par Bradley Cooper et dont l'actrice principale est incarnée par Lady Gaga fait un genre de campagne "Anti-Venom" ou des internautes utilisent de faux compte pour assassiner le film exprès pour qu'il y'est plus de spectateurs à la sortie du film sur la chanteuse. En effet on peut y voir le même avis qui tourne en boucle sur différents compte et qui défoncent y'a pas d'autres mot le film..



Mais bon même sans ça le film s'avère vous l'avez compris selon les premières critiques US comme un film mauvais et qu'il faudrait peut être mieux ne pas aller voir.



Pour ma part je me ferais mon propre avis en allant le voir même si j'avoue ces premières critiques ont eu l'effet d'une douche froide..

Le Huffpost