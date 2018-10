Tout est dans le titre!Hier je suis passé devant un Micromania et ils ont réussit à attirer mon attention sur le fait qu'ils organisaient une loterie japonaise, soit, une Ichiban Kuji! En tout bon nostalgique de mes trips aux Japon, j'ai craqué et j'ai tenté ma chance!Resultat? Et bien me voici avec une magnifique figurine de Gotrunks à ajouter à ma collection!Ensuite, j'ai finalement craqué sur le dernier jeux sorti du PS VR, à savoir, le fameux Astro Bot. Que dire de ce jeu après avoir torché la première planète?L'immersion du joueur est une parfaite réussite. Et si le joueur est à la troisième personne (plutôt en mode god master si je puis me permettre cette comparaison) l'intéraction entre ce dernier et le petit robot Astro rend l'expériences tout bonnement craquante et magique.Les gadgets proposés via la dualshock (visible dans le jeu) est un véritable plus dans l'immersion (le coup du crochet tiens à du génie) Bref, j'y replonge de ce pas!