La star de cette update 1.63, c'est un nouveau moyen de transport terrestre : la moto, nommée "Pilgrim", à acquérir via l'analyseur de plans. Les développeurs ont aussi retravaillé l'ensemble des véhicules, avec les ajouts suivants : *Augmentation de la taille de l'inventaire des exonefs. *Ajout de la station d'invocation d'exonefs, permettant d'appeler un véhicule depuis n'importe quelle planète. *Nouveaux modules d'amélioration à acquérir auprès du technicien, permettant de booster la vitesse ou encore les dégâts des exonefs. *Personnalisation de notre flotte d'exonefs avec un choix de couleurs et de motifs.

posted the 10/06/2018 at 10:59 AM by gat