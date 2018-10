Voici une Information concernant une exclusivité Xbox One, Crackdown 3 :Malgré l'annonce d'une nouvelle date avant l'E3, les informations sur le jeu ont été rares au cours des derniers mois. Cependant, selon Phil Spencer, le développement se déroule bien, vu qu’il a joué au jeu ces derniers jours. Lorsqu’il a récemment répondu à la question d’un fan sur Twitter, Spencer a déclaré avoir joué à une version complète du jeu Crackdown 3 la semaine dernière et déclaré que le titre avait fait de bons progrès tout en reconnaissant qu’il restait beaucoup de travail à faire. Le fait de savoir qu'il existe une version complète du jeu Crackdown 3 jouable est un bon signe et semble indiquer que Microsoft et Sumo Digital vont quand même lancer le jeu à temps. Il semble que le XO18 soit le meilleur moment pour en apprendre davantage sur le jeu au début du mois de novembre. Quoi qu'il en soit, nous devrions en savoir plus sur le jeu dans un avenir proche, avec sa sortie prévue en février 2019 sur Xbox One et PC...Source : https://www.dualshockers.com/crackdown-3-phil-spencer-progress/