Bonsoir le peuple de Gamekyo.Je passe le bonsoir à ceux qui me reconnaîtront par ici, entre un Blue Bomber fan d'Undertale, un poulpe et un monsieur au nom d'habitation inuit. Je le passe aussi à ceux qui ne me connaissent pas, politesse avant tout.Bref, si je suis ici à écrire un article à 23h30 sur Gamekyo c'est parce qu'on le sait ENFIN. Hidetaka Miyazaki n'a pas écrit le lore de Sekiro.Je l'avais déjà senti dans sa direction artistique très différente des jeux du monsieur. Ma première impression était que le jeu était lumineux, ne suintait pas comme ses autres jeux d'une aura sale et malsaine.Parcourant Polygon lors d'une légère insomnie je suis tombé sur une interview du monsieur au TGS et voilà ce qu'il a dit :Pour les non anglophones voici une traduction digne des meilleurs :Miyazaki a dit qu'il savait que Patches était l'un des running gag favori des fans, mais il y a deux bonnes raisons pour lesquelles il n'apparaîtra probablement pas dans Sekiro. Premièrement, Miyazaki a dit qu'il n'est pas certain d'être obligé de répéter une blague et ensuite qu'il n'écrit pas ce jeu. Quelqu'un d'autre à FromSoftware s'occupe des tâches de script cette fois-ci.Voilà, voilà. Personnellement j'ai un peu l'âme en peine car ce qui me plait avant tout dans les jeux de Miyazaki ce sont ces ambiances et son lore à la fois sombre et philosophique. Tant pis.