Ce serait vraiment cool qu'ils reboots le développement de "StormLands" l'exclu de lancement Xbox One qui à été annulé. Car sur papier ça avait l'air prometteur:Stormlands devait être un jeu de rôle avec la caméra placée dans le dos du personnage et un système de combat très action « pas comme Dark Souls, plutôt comme The Witcher », avait alors précisé Feargus Urquhart une des tête pensante du studio. Le tout dans une ambiance post-Apo ou on combat des monstres plus ou moins grands.