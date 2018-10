Franchement quand on regarde dans le rétro de la génération il y a eux des remastered inutiles et voir cette licence rester sur le bas-côté je trouve cela dommage.Il y avait moyen de faire une grosse compile incluant tous les DLC's sans avoir une masse de boulot a faire .J'ai personnellement effleuré la licence car j'ai juste fait le 1 ( j'ai adoré à l'époque alors que c'est le plus RPG des 3 d'après ce que j'ai compris).Vous croyez qu'a l'avenir je pourrais toujours apprécier l’expérience malgré les années ?