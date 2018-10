C'est une habitude chez nous. En plus de notre nouvelle preview écrite (de 35 000 signes) concernant Red Dead Redemption 2, nous vous proposons la version vidéo pour ceux qui n'aiment pas, ou qui ont juste la flemme de se taper un pavé. C'est l'occasion pour nous de compléter toutes les informations qu'on a obtenues jusqu'alors, puisqu'en réalité, nous n'avions fait qu'effleurer la surface de cet open world absolument fou. Pendant cette journée entière dans les locaux de Rockstar Games, nous avons pu voir les Indiens, ou plutôt Améridiens, qui seront bel et bien dans le jeu, au même titre que les bisons. On a aussi pu découvrir le système de crafting, très poussé, tout comme cette possibilité pour Arthur Morgan de faire la cuisine via un système qui rappelle celui de Zelda Breath of the Wild en bien plus évolué.



Ce "day with the game" nous a également permis de découvrir le jeu en mode free-roam, c'est-à-dire en sortant de contexte scénaristique pour se balader, chaser, se battre contre des ours, des alligators, des pumas ou bien encore des loups. Quant à la réalisation, c'est-à-dire les graphismes, Red Dead Redemption 2 s'impose déjà comme le plus bel open world du moment, sachant que Rockstar Games a poussé le sens du détail jusqu'à l'extrême. Bon allez, trêve de blabla, on vous laisse regarder notre vidéo, garantie sans spoil.

