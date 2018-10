Augmentation de la probabilité qu'Obsidian Entertainment rejoigne Microsoft Studios de 50/50 à 70/30. J'ai entendu dire que d'autres personnes (de la presse) s'en occupent maintenant aussi.

Pour restituer le contexte :Il y a quelques mois, une lettre d'intention de rachat a été effectué par...) pour Microsoft et que celle ci date d'avant l'E3 2018.Nous le savons grâce à l'insider bien connu du nom de. (c'est lui qui est à l'origine du leak de l'E3 2016 de Microsoft, du rachat de Playground Games et plus encore)Il n'était pas totalement certain à l'époque mais aujourd'hui il est revenu sur le sujet, en se montrant beaucoup plus confiant !Nous allons peut être en entendre parler lors de l'événement X018... qui sait ! Ce serait un très bel atout pour Microsoft vu le palmarès du studio.